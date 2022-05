x x

TURATE – “Sabato sera, nella fantastica cornice del parco di via Cavour, si è tenuta la gara di “palo della cuccagna” tra le contrade di Turate. A toccare la cima e prendere il premio é stata la contrada Furnu, con un’ottima prestazione atletica“. A tracciare un bilancio dell’evento sono i responsabili dell’Amministrazione civica.

Proseguono dal Comune: “A vincere invece le “Porte” sono state le contrade Reschignana e Campasc a pari merito.Grazie a tutti quanti hanno contribuito all’organizzazione di questa bella serata!”

Un evento di grande successo, che visto il gradimento si pensa di riproporre anche in futuro.

(foto contrada Furnu dopo la vittoria al palo della cuccagna)

