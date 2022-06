x x

SARONNO – Stava uscendo da via Petrarca quando è finita con la propria moto contro la portiera di una Bmw x1. E’ l’incidente di cui è stata protagonista, suo malgrado, una 17enne saronnese ieri pomeriggio.

Lo scontro è avvenuto alle porte del quartiere Aquilone poco prima delle 18. Coinvolti due mezzi: la moto su cui viaggiava la giovane e la macchina condotta da un 50enne saronnese illeso. La ragazza ha urtato la portiera ha sbattuto contro quest’ultima ed è finita sull’asfalto come la moto.

Sul posto la polizia locale di Saronno che si è occupata di effettuare i rilievi per risalire a dinamica e responsabilità del sinistro. I vigili hanno cercato anche di deviare il traffico per permettere agli operatori presenti, a partire dal personale sanitario della Croce Rossa di Saronno di lavorare in sicurezza portando le prime cure alla ragazza. Dopo quasi un’ora di cure sul posto la giovane è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Nella giornata di sabato nella stessa zona si era verificato un altro grave incidente tra due vetture: un frontale.

(foto archivio)

