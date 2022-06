x x

SOLARO- Si è tenuta martedì 24 maggio alle 18.30 direttamente nel tendone nel centro sportivo di corso Berlinguer da parte dei volontari dell’organizzazione, la presentazione della rassegna solarese “Feste d’estate 2022”.

Dopo due anni di stop forzato dalla pandemia, a partire da giovedì 2 giugno, il calendario prevede due mesi di eventi consecutivi nell’area feste adibita del Comune di Solaro. Si va dai piatti tipici ai concerti, passando per laboratori, iniziative sportive

e giochi per tutte le età.

La serie di eventi comincerà domani, 2 giugno, con la “Festa democratica”, manifestazione organizzata dal circolo Pd di Solaro. La festa si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno a partire dalle 19.30, mentre il primo e l’ultimo giorno è previsto anche uno svolgimento diurno dalle 12 alle 14.

Tutti i giorni saranno incorniciati da un mercatino di hobbistica, da un’area bimbi e dallo stand Caritas. Mentre, più nello specifico il 2 giugno la serata sarà animata dall’intrattenimento musicale di “Ros Paola”; il 3 giugno invece si terrà un omaggio a Vasco Rossi con “La Compagnia del Blasco”. Il 4 giugno è stata organizzata una sessione di ballo country a cura di “Astro Dance” e, infine, il 5 giugno intrattenimento con dj set & karaoke.

