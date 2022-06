x x

CARONNO PERTUSELLA – Secondo posto sul podio per la scrittrice caronnese Nicoletta Bortolotti, che con il libro “Quelle in cielo non erano stelle”, edito da Mondadori, ha conquistato la giuria dei ragazzi del Premio Bancarellino.

Giunto alla sessantacinquesima edizione, il Premio Bancarellino ha dato la parola ai lettori: i giovani di tutta italia sono stati chiamati a votare il loro libro preferito. Per votare si sono trovati a Pontremoli in 630 studenti delle medie, in rappresentanza dei 7300 “Progetto Lettura 2022”.

“Quelle in cielo non erano stelle” è la storia di una ragazzina ucraina, di un bambino e di una volpe; a fare da ambientazione al racconto sono due foreste e un mondo sconvolto da una nube radioattiva.

(in foto: un evento di presentazione del libro con Nicoletta Bortolotti)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn