SARONNO – Tanti mesi di lavoro per la 5′ B della scuola primaria Damiano Chiesa di Saronno che l’altra mattina ha proposto all’Amministrazione civica l’intitolazione di strade cittadine a grandi donne della storia più recente. Elsa Morante, Anna Frank, Rita Levi Montalcini, Rosa Parks, Nilde Iotti, Margherita Hack: sono loro le donne prescelte dai ragazzi per la loro accurata ricerca e sono loro le protagoniste di questa valorizzazione al femminile delle strade cittadine.

“Nella nostra analisi – spiegano gli alunni, che hanno incontrato il sindaco e la vicesindaco in Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma – abbiamo rilevato che delle 239 vie della nostra città soltanto sette sono state dedicate a personaggi femminili e chiediamo quindi di prendere in considerazione anche alcune delle donne di grande valore che abbiamo inserito nei nostri cartelloni per un riconoscimento a Saronno”. L’Amministrazione comunale non ha potuto che “ringraziare i bravi studenti e le insegnanti per il contributo e per il significato di questo loro lavoro”.

(foto di gruppo degli studenti con i rappresentanti dell’Amministrazione civica saronnese davanti a Villa Gianetti)

01062022