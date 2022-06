x x

SARONNO – E’ stato il deputato e imprenditore Gianfranco Librandi, scortato dal sindaco Augusto Airoldi e dal presidente del consiglio Pierluigi Gilli, l’ospite d’onore della cerimonia del 2 giugno di Saronno.

Una ricorrenza celebrata per la prima volta al pomeriggio per permettere al sindaco e al presidente di essere presenti in mattinata alle cerimonia ufficiale a Varese. Alle 17 è stato fatto l’alzabandiera, del solo tricolore, in piazza Libertà.

E’ seguita una cerimonia in Villa Gianetti dove, dopo un’introduzione del presidente Gilli, ha preso la parola il deputato Librandi. Dopo aver espresso la sua gioia per il ritorno in città e aver ribadito il proprio impegno per rispondere con il sindaco Airoldi alle “lamentele dei cittadini” malgrado “ci sia una città che ce la mette tutta” Librandi a ricordato l’importanza del 2 giugno per la storia e la pace in Italia.

Ad un appassionato saluto del deputato alle forze armate con una particolare attenzione agli alpini “che mi emoziona vedere schierati” è seguito il discorso del sindaco Augusto Airoldi che ha anticipato la cerimonia di consegna di un riconoscimento alla polizia locale per i 40 anni di servizio a Patrizia Lattuada e all’ex comandante Giuseppe Sala salutato dai presenti con un caloroso applauso.

Presente una nutrita delegazione di autorità militari e civili tra cui tutti gli assessori e i consiglieri comunali Francesco Licata, Mauro Lattuada, Mauro Rotondi, Simone Galli, Giuseppe Calderazzo, Francesca Rufini, Roberta Castiglioni, Cristiana Dho, Lorenzo Puzziferri, Alessandro e Raffaele Fagioli, Claudio Sala e Gianpietro Guaglianone (schierato con gli alpini).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn