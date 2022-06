x x

TRADATE – “Regione Lombardia ha stanziato 412,5 mila euro per il Parco del Campo dei Fiori a Varese e altrettanti 412,5 mila euro per il Parco Pineta di Tradate finanziando il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei due parchi”. A dare la buona notizia Francesca Brianza, vice presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Rimarca Brianza: “Ancora una volta Regione Lombardia dimostra grande attenzione per il Varesotto valorizzando queste aree verdi, autentici fiori all’occhiello per tutta la Lombardia”.

Il Parco Pineta è l’area naturalistica che si estende fra la zona del Tradatese ed il vicino comasco, che si sviluppa sul territorio di molti comuni della zona.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: Francesca Brianza)

02062022