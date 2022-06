Calcio Promozione, Martegani confermato prof del Fbc Saronno

SARONNO – Rinnovata da parte del Fbc Saronno la fiducia a Massimo Martegani, “il prof”: sarà ancora lui a preparare i nostri ragazzi dal unto di vista atletico. Con un passato ad Arconate dove ha vinto i playoff Promozione e l’Eccellenza in due anni consecutivi, e lo scorcio di fine stagione 2021, è stato al San giuliano per il mini torneo di Eccellenza, aveva iniziato la stagione all Fbc poi annullata dal covid, l’ultima stagione in maglia biancoceleste e ora la conferma.

“Saronno è una grande piazza con un passato glorioso felice d restare e ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia mi impegnerò al massimo x dare il mio contributo a far sì che qst società torni nelle categorie che merita” sottolinea Martegani.

(foto: Massimo Martegani)

02062022