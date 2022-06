x x

SARONO – “Gli interventi imprecisi e fuorvianti dei commissari Sala e Miglino, oltre che della Lista Obiettivo Saronno, sulle colonne di questo giornale meritano una risposta e un chiarimento, se non altro per tranquillizzare gli operatori economici di Saronno, che non hanno bisogno di essere messi in allarme in modo del tutto ingiustificato, e per offrire ai cittadini un’informazione più accurata e completa”.

Inizia così la nota di Marina Virgili, membro effettivo della Commissione Cultura, in risposta gli interventi delle ultime ore di Lega, Forza Italia e Obiettivo Saronno.

Come è stato infatti illustrato dall’assessore alla Cultura Laura Succi – in sede di commissione preconsigliare riunitasi a scopo informativo lo scorso 1 giugno – gli eventi pensati per l’estate saronnese sono numerosi e pongono al centro le manifestazioni musicali.

Saranno cinque i concerti tenuti dalle scuole musicali cittadine che hanno aderito alla proposta: si svolgeranno al parco De Rocchi al giovedì prima delle apertura serali dei negozi, per invitare il pubblico a fermarsi per la cena e successivamente per la serata in città. Tra questi il coro Hebel, sempre apprezzatissimo (in programma per il 26 giugno).

Vi saranno poi tre grandi concerti serali al parco della Villa Gianetti, allestito appositamente in assoluta sicurezza, e il concerto di Ferragosto, appuntamento atteso dopo il successo dello scorso anno. Si svolgerà come di consueto il Cinema sotto le Stelle, presso il Cortile di casa Morandi.

Per i giovanissimi e i giovani: al 30/6 e 1/7 si conclude il percorso Ready-to-read a cura della Biblioteca con il Laboratorio del fumetto e uno spettacolo di letture teatralizzate.

Presso la Villa Gianetti, serata rock con mostra di giovani artisti, oltre a una serata di degustazione di birre artigianali. Per le vie e le piazze della città sono in programmazione serate animate dalla silent disco.

Si terranno gli incontri del Festival di filosofia, con incontri da giugno a settembre (per non perdere gli incontri, tra cui quello con Vito Mancuso, è consigliato prenotarsi al link https://festadellafilosofia.wordpress.com/prenotazioni2021).

Inoltre, si terrà una mostra di architettura in collaborazione con il Teatro di Saronno.

E, non ultimo, proprio come è potuto leggere anche su questo giornale, a inizio luglio si terrà un’edizione straordinaria della Festa di Sant’Antonio.

Questi sono gli eventi che certamente si terranno nei prossimi mesi. Vi sono poi ulteriori proposte in via di definizione come, per esempio, le proiezioni di film nei quartieri e la location dei concerti del giovedì, che si terrà comunque in centro. Gli eventi programmati sono numerosi, più ricchi e diversificati rispetto alle passate stagioni anche pre-covid.

Discorso a parte merita la Notte bianca. La normativa vigente rende molto complesso e oneroso provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni che attirano, a differenza di altri Comuni più piccoli, moltissime persone soprattutto per una città come Saronno non attrezzata negli anni scorsi per rispondere a queste esigenze. Ci si riferisce all’illuminazione alternativa, alle prese di corrente, ai problemi tecnici che non possono essere risolti in breve tempo. Si è preferito quindi proporre una numerosa serie di eventi che possano attirare persone in città durante tutto il periodo estivo, evitando di concentrarle in un’unica serata.

L’assessore ha quindi espresso, durante la Commissione, l’augurio di una partecipazione costruttiva anche da parte dell’opposizione senza polemiche di preconcetto non utili alla città di Saronno.

