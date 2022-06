x x

SARONNO – Il 29 maggio si è tenuto l’evento “culture in festa” presso l’Oratorio di via Torricelli, quartiere Matteotti. L’evento è stato organizzato dall’organizzazione di volontariato “il Gabbiano” un’associazione apolitica, laica e senza scopo di lucro che da anni si occupa del quartiere Matteotti di Saronno e che ha come scopo quello di favorire lo sviluppo e l’aggregazione del quartiere Matteotti promuovendo attività di vario genere, tra cui eventi di carattere sportivo, culturale e ambientale.

L’evento ha vantato una grande partecipazione, dai più grandi ai più piccoli, sia degli abitanti del quartiere che di persone di tutta Saronno e dei paesi limitrofi. Durante la giornata si sono svolti eventi di aggregazione per i più piccoli, per gli adolescenti e per gli adulti. I volontari del Gabbiano hanno raccontato il contesto del villaggio Matteotti, che negli anni è mutato notevolmente ed è diventato un microcosmo di diverse etnie: questa giornata ha rappresentato un importantissimo momento di condivisione, che ha dimostrato come l’integrazione tra diverse culture non solo è possibile, ma è fonte enorme di ricchezza per una società moderna.

Il bilancio è stato molto positivo: più di 200 i partecipanti che hanno dimostrato di aver molto apprezzato l’evento e che hanno richiesto a gran voce di organizzare più momenti di questo tipo.

“Questa giornata – affermano i volontari dell’associazione – è un esempio di ciò che vogliamo proporre per vivere il quartiere, coinvolgendo tutti gli abitanti e facilitando amicizia e integrazione. Teniamo a sottolineare che è stato possibile realizzare l’evento grazie alla collaborazione con varie aziende e gruppi sportivi, che hanno sponsorizzato l’evento e che hanno messo a disposizione risorse per il buon esito della festa.”



A tal proposito l’associazione ringrazia: Dg Multimedia, Bar Jolie, Fisioterapia San Giovanni Bosco, Ats srl, Arcobaleno Cross Service, Tennis Tavolo Saronno, Rugby Saronno, Aia Saronno, Spazio Must, Valentina Di Giovanni. Un grazie particolare all’Oratorio San Giuseppe per averci messo a disposizione la location e per la costante disponibilità nei confronti dell’organizzazione.



Dopo avere terminato Culture in festa, i volontari del Gabbiano hanno giusto avuto il tempo di festeggiare il grande successo ottenuto con un bicchiere di spumante, ma sono già al lavoro per i prossimi eventi, tra cui la celebre “Stramatteotti”.

A tal proposito hanno utilizzato i social per fare un appello, chiedendo sponsor e tecnici per il piano di sicurezza.

Un appello dell’associazione: “Se “culture in festa” vi è piaciuta, se desiderate più eventi di questo tipo, se credete nel progetto del Gabbiano e se volete supportare l’organizzazione potete contattarla sui canali social oppure mandando una mail a [email protected]”

