x x

SARONNO – Il Centro Islamico di Saronno, in occasione della terza edizione del festival sulla vita del profeta dell’Islam, propone sabato 4 giugno alle 14 il Festival della Salute che si terrà al Centro di via Grieg 44 a Saronno.

Il tema dell’evento di quest’anno sarà il benessere psicofisico dell’individuo, nelle sue varie accezioni. Dalle 14 alle 17 sarà possibile visitare la mostra “La salute dell’islam”, ma anche partecipare workshop, laboratori tra gli stand delle varie associazioni.

In serata, dopo i saluti istituzionali e della associazioni, dalle 18 alle 20, si terrà una tavola rotonda con importanti ospiti e relatori: tra gli ospiti Alfredo Maiolese, presidente della Lega Mussulmani Europei e coordinatore del centro islamico di Genova, che parlerà della “medicina dello spirito”; a seguire, Lanfranco Roviglio, dietologo ed ex docente della scuola di specializzazione dell’ospedale Borromeo di Milano con l’intervento “Il benessere nell’alimentazione”, e Hamid Zariate, medico, attivista umanitario, imam e segretario di Vas Onlus Meditterranea che parlerà del “paziente come essere umano”. Proprio durante la tavola rotonda interverrà anche Matteo Bassetti , famoso infettivologo e volto noto negli ultimi due anni dei principali programmi televisivi, che interverrà sul tema “il mondo è dei microbi: la nostra battaglia con nemici invisibili”.

Lo scopo dell’evento sarà trovare spunti di riflessione sul tema della cura della salute, traendo ispirazione e risposte dal proficuo confronto tra scienza e fede. Per partecipare all’evento è necessaria prenotazione.

Per info e prenotazioni 320/4006576.

(foto d’archivio: un evento precedente al centro islamico)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

27052022