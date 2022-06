x x

SARONNO – Dopo il solarium tocca alla vasca. Oggi Saronno Servizi ha fissato l’aperturadell’impianto natatorio dalle 10 alle 20 con apericena dalle 19 alle 22. “Sarà l’occasione per passare una serata in compagnia dei nostri istruttori, con musica che ci riporta agli anni Settanta” spiegano dalla struttura annunciando l’esibizione della band “I prisma”.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

