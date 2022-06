x x

VARESE – “E’ cominciata stamane a Varese la celebrazione della festa della Repubblica per il nostro sindaco Augusto Airoldi e per il presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli, che hanno partecipato alla cerimonia organizzata dalla prefettura varesina, insieme ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali degli altri comuni della provincia”: a ricordare l’appuntamento è una nota dell’Amministrazione civica saronnese.

Oggi pomeriggio le celebrazioni si terranno in città, a Saronno, con inizio alle 17 in piazza della Libertà per l’alzabandiera. Non perdete poi il concerto della Repubblica in programma questa sera, dalle 21, ad ingresso libero, al teatro civica “Giuditta Pasta” di via I maggio.

E’ attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli con il sindaco Augusto Airoldi a Varese per la Festa della Repubblica)

02062022