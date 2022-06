x x

SARONNO – Dopo l’obbligato stop o il programma ridotto per il covid, torna la festa di Sant’Antonio che attorno alla chiesetta dedicata al santo, in fondo a via San Giuseppe, da sempre caratterizza il periodo invernale. I volontari del comitato promotore annunciano una prima riunione organizzativa per iniziare a programmare l’evento, amatissimo dai saronnesi.

Carissimi amici,

abbiamo il piacere di invitarvi ad una riunione in presenza lunedì 6 giugno alle alle 21 nell’oratorio San Giovanni Bosco-Sacra Famiglia di piazza Prealpi.

Durante questa serata presenteremo il programma della prossima Rievocazione storica 2023.

Presenteremo inoltre un nuovo evento: la prima edizione della “Festa sull’aia” a tema “il ciclo vitale del grano” che si terrà nei giorni 9 e 10 luglio all’oratorio San Giovanni Bosco-Sacra Famiglia. Il programma sarà ricco di intrattenimenti e prevederà anche un ridotto corteo storico con personaggi in costume d’epoca. Tutti i dettagli ed eventuali informazioni verranno forniti durante la serata.

02062022