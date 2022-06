x x

SARONNO – Il gran caldo non ha fermato, nel recupero di serie A1, Inox Team Saronno e Sestese, in campo in via De Sanctis per un recupero di campionato. Il via oggi a mezzogiorno: in gara 1 alla terza ripresa un paio di grandi prese di Alessandra Rotondo ha evitato possibili guai alle saronnesi, che invece hanno incassato un punto nella parte alta del quarto inning. Nella parte bassa del quarto inning l’Inox Team si scatenato; doppio di Brugnoli che spinge a casa Giulia Longhi, poi doppio di Arianna Nicolini che spinge a casa Brugnoli e poi doppio di Bettinsoli: finisce 3-1 per le locali.

Nella seconda partita Saronno difende il punticino conquistato alla prima ripresa sino all’alto del quinto inning quando improvvisamente ne subisce 5. Alla sesta ripresa la parziale rimonta saronnese con la scatenata Brugnoli che lancia la carica, 2 punti che portano il risultato sul 3-5; al settimo inning grazie alla valida di Lozada si va sul 4-5 ma la rimonta si ferma lì.



Inox Team Saronno-Sestese 3-1, 4-5.

(foto: alcune fasi dell’incontro disputato al diamante di via De Sanctis a Saronno)

