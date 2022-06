x x

SARONNO – “Siete tutti invitati all’evento “Keeperbattle” che si svolgerà domenica 12 giugno, dalle 10 alle 18, al Centro sportivo Robur di Saronno, in va Cristoforo Colombo 42″: a parlare i dirigenti del club calcistico giovanile roburino. Proseguono: “Ricordiamo che la gara non è riservata a soli portieri, possono partecipare tutti. Ci saranno ricchi premi per i primi tre classificati di ogni categoria. Le categorie vanno dal 2009 al 2013 compres ed il costo è di 15 euro compreso il pranzo”.

Per le iscrizioni bisogna scrivere nome, cognome, anno di nascita e società di appartenenza al numero telefonico 3661227849. Per qualsiasi chiarimento chiamare il numero sopra indicato. Il pagamento verrà effettuato il giorno stesso dell’evento dalle 9.15 alle 10.

(foto: una immagine di una precedente edizione dell’evento)

03062022