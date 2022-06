x x

CISLAGO – Visto che spesso i truffatori hanno utilizzato questa scusa per entrare nelle case dei privati, opportuno appare il comunicato dell’Amministrazione civica: “Si comunica che sino al 30 giugno sul territorio comunale sarà presente il personale della società Athena, che si occuperà della lettura dei contatori dell’acqua per conto di Alfa srl. Il personale è munito di tesserino di riconoscimento”.

Proseguono dal Municipio: “È importante sapere che il letturista ha solo compito di leggere i numeri del contatore: non può chiedere di visionare fatture, né chiedere denaro. In caso di situazioni dubbie, si raccomanda di segnalare ogni anomalia al comando di polizia locale al numero di telefomo 0296671025”.

