SARONNO – La calda giornata di ieri ha fornito la cornice ideale per l’apertura della stagione estiva della piscina comunale di via Miola. Se a metà maggio proprio alla luce delle temperature decisamente estive era stato aperto il solarium da questo weekend sarà possibile utilizzare anche la vasca che nelle ultime settimane è stata sottoposta a tutti gli interventi d’inizio stagione a partire dalla sanificazione.

Ieri sera musica e divertimento con famiglie e frequentatori della piscina con l’apericena stile anni Settanta organizzata dal Bar Stel e dalla Saronno Servizi che gestisce l’impianto.

