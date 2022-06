x x

SARONNO/SARONNESE – Un assaggio di estate con alcuni appuntamenti che la redazione ha selezionato per questo fine settimana; dai solisti e primi ballerini della Scala di Milano in scena al Pasta di Saronno alla “Festa del pesce” a Rovello Porro.

Venerdì 3 Giugno

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Gala” con i solisti e i primi ballerini del teatro alla Scala di Milano (in foto un momento dell’evento). Prenotazioni ed informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

UBOLDO – Alle 21, alla casa dei talenti “G. Radrizzani” di via Per Origgio 1, “Rainy days & empty spaces” concerto e presentazione cd del pianista Jacopo Croci. Informazioni al sito internet www.officine-musicali.com.

ROVELLASCA – Alle 21, nel cortile della casa della comunità in piazza Vincenzi 1 e in occasione della festa della repubblica, concerto a cura del corpo musicale Giuseppe Verdi di Rovellasca. Durante l’evento il sindaco e l’assessore alla pubblica istruzione consegneranno i premi di studio 2020-2021 a studenti meritevoli. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

CERIANO LAGHETTO – Alle 21, nella centrale piazza Lombardia, l’amministrazione comunale e l’associazione “La città sonora” presentano il concerto con l’ensemble “Notturni di Arnaldo Ciato”. Informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

Da venerdì 3 a domenica 5 Giugno

ROVELLO PORRO – La protezione civile con il patrocinio del comune organizza l’undicesima edizione della “Festa del pesce” nell’area feste di via Bernardino Luini. Informazioni dettagliate al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

Sabato 4 Giugno

MILANO – Al Mudec di via Tortona 56, è allestita la mostra “La voce delle ombre”: un percorso attraverso una trentina di opere che svelano i canoni e i cliché della rappresentazione degli africani nei dipinti tra XVI e XIX secolo. Orari e informazioni al sito internet www.mudec.it.

Domenica 5 Giugno

BOVISIO MASCIAGO – Nella cornice storica di villa Zari è allestita la mostra fotografica “Uccel di bosco” che raccoglie circa 50 fotografie di esemplari di volatili della nostra zona; oltre alla mostra c’è la possibilità di visitare la dimora storica. Informazioni all’e-mail [email protected].