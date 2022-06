x x

MOZZATE – Nessun ferito, solo tanto fumo e danni nello stabile in diuso all’interno del Parco Guffanti a Mozzate dove stamattina sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno con i colleghi del distaccamento di Appiano Gentile.

Al numero unico delle emergenze era arrivata la chiamata per una colonna di fumo all’interno dell’area verde e i pompieri sono arrivati in forza. Qui hanno trovato cumuli di rifiuti in fiamme. Dopo aver accertato che all’interno dell’edificio non ci fosse nessuno i pompieri hanno domato le fiamme.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tempo nell’edificio che viene periodicamente occupato da senza fissa dimora.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn