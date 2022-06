x x

LIMBIATE – Con il progetto “Non scarto” premi agli studenti delle scuole di Limbiate. Sono numerosissimi gli alunni coinvolti nell’edizione 2021-2022 di questa iniziativa “green” promossa dall’Amministrazione comunale e Sodexo, azienda che gestisce i servizi di refezione scolastica per il Comune di Limbiate.

Il progetto ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quinte delle scuole primarie che, per un mese intero, hanno visto pesare gli scarti da loro prodotti in mensa; il dato ha permesso così di calcolare lo scarto netto medio giornaliero di ogni classe. Al termine del periodo di monitoraggio, le classi “più virtuose” sono risultate: la 5′ A della “Marconi”, la 5′ A della “Collodi” e la 3′ A della “Marco Polo”.

Proprio in questi giorni, il sindaco Antonio Romeo e i collaboratori di Sodexo hanno girato nelle scuole per consegnare i premi.

