SARONNO – La cerimonia del 2 giugno tenutasi in città è stata l’occasione per esprimere riconoscenza a chi per 40 anni ha lavorato con dedizione all’interno della polizia locale: dopo l’alzabandiera in piazza della Libertà, l’Amministrazione comunale ha infatti consegnato a Giuseppe Sala e Patrizia Lattuada la medaglia per i 40 anni di servizio a Saronno. “A loro il ringraziamento a nome della cittadinanza!” dicono i responsabili della municipalità.

Il riconoscimento è stato consegnato nei giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma.

(foto: il momento della premiazione. L’Amministrazione comunale ha infatti consegnato a Giuseppe Sala e Patrizia Lattuada la medaglia per i 40 anni di servizio a Saronno)

