SARONNO – Sono molti gli utenti dell’ospedale che utilizzano il parcheggio di piazza Saragat e che negli ultimi giorni si sono accorti del palo abbattuto con la relativa telecamera resa inutilizzabile. Grande la curiosità di capire cosa sia successo. Qualcuno ha pensato che qualche utente stanco di pagare avesse volutamente messo ko la telecamera. Ma la realtà è molto più banale. Semplicemente sabato scorso un mezzo, facendo manovra, ha colpito il palo danneggiandolo.

Il conducente si è messo in contatto con la Saronno Servizi, ex municipalizzata con sede in via Roma che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento, e provvederà tramite l’assicurazione a risarcire il danno. Nel frattempo è stata allertata la società che si deve occupare della manutenzione straordinaria che sarà realizzata appena possibile.

Nessun problema per gli automobilisti che usano il parcheggio che è sempre rimasto operativo.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice)

