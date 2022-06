x x

SARONNO – Ultimi giorni per gustare i gelati gratuiti del concorso “Gelato contest ilSaronno”: tutti i 400 buoni sono stati scaricati ma qualcuno alle prese con la frenesia quotidiana non ha ancora avuto tempo di gustare il suo gelato

Un vero peccato considerata la possibilità di gustare un buon gelato saronnese in una delle 4 iconiche gelaterie della città degli amaretti. C’è tempo fino a domenica 5 giugno per gustare e votare “i gusti dell’estate 2022!”

Se volete contribuire a scegliere i migliori gusti dell’estate saronnese potete gustare e dirci se vi sono piaciuti anche i gusti speciali.

CASSATA SICILIANA (Tre Cime dell’Olimpo): base fiori di panna, ricotta vaccina, ricotta di pecora e frutta candita.

DELIZIE DI SICILIA (Gelato in corso): Deliziosa base alle mandorle con crema al pistacchio e crocconate granellona di pistacchi.

OPERA (IlGelato) gelato al dulce de leche, variegato con salsa al dulce de leche, meringhe artigianali e mandorle pralinate nel nostro laboratorio.

SICILIA IN BOCCA (Mivolà) una crema a base di mandorla d’Avola tostata, con variegatura di pistacchio e granella di noci di macadamia pralinate.

