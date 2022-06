x x

GERENZANO – Apputamento oggi, sabato 4 giugno, con la terza edizione del “Bbq Madunina”: promosso dal rione Madunina con l’associazione “I colori di Gerenzano” prevede alle 19.30 un apertivo, dalle 20 la cena con una grigliata di carne (salamelle e patatine per i bambini) ed a seguire premiazione torte e tanta musica, in via del Pometto. Tutti i partecipanti alla cena potranno iscriversi al “concorso torte”, portando le proprie realizzazioni appena sfornate e provando quelle degli altri.

Per quanto concerne il menu, prevede dunque una grigliata di carne per gli adulti, mentre per i più piccoli è stato predisposto un menu “ridotto” e comunque sempre molto gustoso.

