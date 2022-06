x x

LOMAZZO – Ieri è stata celebrata la Giornata mondiale della bicicletta. L’Onu, ricordano dal Comune di Lomazzo, “ha riconosciuto l’unicità, la longevità e versatilità della bicicletta che è in uso da due secoli e che rappresenta un mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile e sostenibile, che promuove la preservazione ambientale e la salute. L’utilizzo della bicicletta e del muoversi lentamente è uno stile di vita e una natura d’essere che permette di vivere appieno le peculiarità naturalistiche e storiche del territorio”.

Proseguono dal Comune: “Grazie a Mimmo Carriero e ad Andrea Scioli che in questi giorni stanno offrendo una bella testimonianza di come la bicicletta possa essere maggiormente sfruttata. Loro stanno compiendo una piccola grande impresa, con circa 2000 duemila per ciascuno, Mimmo in direzione di Catania, e Andrea verso Santiago de Compostela; ma i loro viaggi rappresentano per tutti noi l’invito a ritornare a sfruttare di più la bici anche nell’ordinario, nei piccoli spostamenti di 1 o 2 chilometri di tutti i giorni, all’interno del paese, in tutte quelle occasioni in cui magari non abbiamo la necessità di spostare grandi carichi. Usare la bicicletta fa bene all’ambiente e fa bene anche a noi stessi, facendoci restare in allenamento”.

