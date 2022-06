x x

SARONNO – Vernice spray nera sul muro grigio così gli anarchici saronnesi hanno urlato il proprio no contro la sorveglianza speciale richiesta dalla procura di Busto Arsizio per un’attivista.

Nelle ultime ore è apparsa sul muro di via Concordia proprio accanto ad una storia sede del Telos una scritta a caratteri cubitali “No alla sorveglianza speciale” con riferimento al provvedimento richiesto lo scorso 23 maggio e che la prima udienza sarà il 15 giugno”

Per il collettivo, “questa misura è solo la punta di un iceberg costituito da anni di repressione sempre più dura, come i numerosi daspo urbano e fogli di via. Le motivazione sono sempre le stesse: trasformare la partecipazione alle lotte sociali nel varesotto e nel milanese in “condotte socialmente pericolose”, individuare la presenza dei compagni nelle più svariate piazze come “leader di numerose manifestazioni non autorizzate”. E concludono: “Nei tempi che stiamo vivendo, tra pandemia e guerra, la pericolosità sociale noi la individuiamo nelle fabbriche di armi e nelle basi Nato nel nostro territorio, la vediamo nel crescente divario tra carovita e stipendi, la vediamo nelle grandi opere che sono solo grandi business per i soliti, la vediamo nelle politiche di ogni giorno dello Stato, nel macro e nel micro”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn