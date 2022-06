x x

SARONNO – Elisoccorso a Saronno questa mattina alle 9: il personale delle emergenze, proveniente da Milano, è intervenuto in via Radice a Cassina Ferrara per soccorrere un uomo di 53 anni, rimasto ferito in una caduta da un ponteggio, in un cantiere. Sul posto anche carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco del distaccamento cittadino, l’ambulanza della Croce rossa saronnese e l’automedica arrivata da Como.

Il paziente è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, al momento del ricovero non è risultato in pericolo di vita. Anzi, le notizie successivamente provenienti dal nosocomio sono apparse rassicuranti.

(foto archivio: elisoccorso alla periferia di Saronno)

