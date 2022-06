x x

CARONNO PERTUSELLA – Alla matricola Sestese va male sul campo di Bariola: netto, doppio successo delle padrone di casa trascinate dalla fuoriclasse venezuelana Yuribi Alicart, come sempre particolarmente efficace in battuta.

Nella gara pomeridiana di apertura, si giocava per la 5′ giornata di Intergirone, una valida di Caldon fa entrare il primo punto per le locali in avvio della seconda ripresa, poi doppio di Alicart che svuota le basi e Caronno vola prima sul 4-0 e poi – su un errore della difesa toscana – entra anche un altro punto, 5.0 grazie a 6 battute valide. Un punto ancora per Caronno nell’inning seguente, 6-0, mentre nell’alto del quarto inning si segnala il triplo dell’ex saronnese Chiara Giudice, che ora gioca nella Sestese. Ma le compagne non riescono a portarla a casa. Le caronnesi arrotondano poi il punteggio è finisce per “manifesta” alla quinta ripresa per 8-0.

In gara 2 la musica non cambia, vincono le caronnese 7-0 con 5 punti alla terza ripresa, uno alla quinta ed uno alla sesta.

Rheavendors Caronno-Sestese 8-0, 7-0

Doppia vittoria oggi anche per l’Inox Team Saronno.

(foto: Yurubi Alicart della Rheavendors Caronno in azione contro la Sestese)

