SARONNO – Buona a prima per la nuova lanciatrice dell’Inox Team Saronno appena arrivata dagli Stati Uniti d’America, Alexis Handley: sabato pomeriggio e sera al diamante di via De Sanctis le saronnesi hanno steso il Bussolengo, fanalino di coda del campionato di serie A1. Si giocava per la 5′ giornata di Intergirone. Nella sfida pomeridiana fra lanciatrici italiane, l’Inox Team ha vinto 6-1: l’incontro si è sbloccato alla quarta ripresa con unn punto, altri quattro punti li hanno incasati alla quinta ripresa mentre alla sesta c’è stato un punto per parte. Alice Nicolini per Saronno dalla pedana di lancio ha realizzato 6 strike out.

Nella seconda partita il debutto di Handley: per lei un debutto da 14 strike out mentre la sua avversaria Kinsie Hebler è stata sin dall’inizio piuttosto battuta dalle saronnesi. Il risultato si è sbloccato al primo inning con un fuoricampo da un punto di Milagros Lozada. Alla sesta ripresa fuoricampo da due punti di Sara Brugnoli: 3-0.

(foto: la nuova lanciatrice dell’Inox Team Saronno, Alexis Handley, in azione di gioco)

04062022