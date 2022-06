x x

SOLARO – Una pergamena per la Pasticceria Caprice, di Solaro, è stata consegnata dal sindaco Nilde Moretti insieme al consigliere con delega al Commercio e attività produttive Davide Panetti. Si tratta del riconoscimento per l’impegno e la capacità imprenditoriale e produttiva dimostrata sul suolo solarese.

“Dal lavoro come rappresentante per sei mesi – così il sindaco racconta la storia dell’imprenditore della Pasticceria Caprice – ma poco soddisfatto, decide di aprire una pasticceria, una scelta lampo e di passione. Scopre una pasticceria in vendita a Solaro e nasce così una lunga storia di trent’anni, assieme alla colonna portante: la mamma di 80 anni, sempre la prima a salire in macchina per andare in pasticceria. Programmi per il futuro? Un dolce dedicato a Solaro e ai solaresi.”

