Ceriano fa luce sul campo sportivo, e installa nuove colonnine per le auto elettriche

CERIANO LAGHETTO – Tra le novità inserite a bilancio dal Comune, l’impianto di illuminazione per il campo da calcio al Villaggio Brollo e l’installazione di altre due colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, una a Dal Pozzo e una al Brollo, che vanno ad aggiungersi alla colonnina già presente in Piazza Martiri delle Foibe e sempre realizzate per incentivare in modo concreto i cittadini che vogliono passare all’acquisto di un veicolo totalmente non inquinante e nel contempo risparmiare sul bilancio famigliare.

“Il nostro Bilancio inoltre resiste alla spallata inflitta dai costi dell’energia: ciò avviene compensando i forti aumenti delle bollette con i risparmi generati dalla diminuzione delle risorse destinate ai mutui, risparmi caratterizzati dalla precisa scelta di questi anni di non accendere altri mutui e quindi non creare debito pubblico” rileva il sindaco Roberto Crippa. “In un contesto generale di difficoltà enormi in cui è stato molto complicato riuscire a fare previsioni sul fronte economico, il Comune di Ceriano Laghetto conferma la solidità del proprio bilancio, basato su fondamentali in ordine che ci danno ampie garanzie e ci consentono di fare investimenti importanti senza agire sulla leva fiscale” conclude il sindaco Crippa.

05062022