CISLAGO – Porte aperte oggi alle chiesa di Santa Maria della Neve a Cislago alle 16 c’è infatti la possibilità di partecipare ad una visita guidata del tempio sacro, durerà circa un’ora e mezza. Sarà l’occasione per scoprire e conoscere questo piccolo “gioiello”, d’epoca medievale, all’interno vi sono tra l’altro pregevoli affreschi. La chiesa, di cui si ha notizia per la prima volta in documenti del 1256, fu quindi oggetto di una serie di ampliamenti nei secoli successivi ed è stata restaurata, sia dentro che fuori, in tempi recenti.

La visita guida viene promossa dalla Pro loco di Cislago, non è necessario prenotare ma per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]

05062022