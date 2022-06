x x

LOMAZZO – In occasione del 140° anniversario di fondazione il Corpo musicale G. Puccini di Lomazzo si racconta a ilSaronno. Dalla fondazione ai maestri la compagine ha riassunto la propria storia senza dimenticare gli eventi che accompagneranno i festeggiamenti di questo importante traguardo.

La fondazione

La banda nacque con il nome di “Filarmonica” nel 1882 grazie a degli azionisti che versarono una quota di fondazione. Tra i primi azionisti di un certo rilievo figurava la Società di Mutuo Soccorso degli Operai di Lomazzo. Il primo presidente fu Antonio Zaffaroni. Non si hanno molti documenti dei primi tempi, sappiamo soltanto che le attività si sostentavano grazie al contributo di queste aggregazioni cittadine e di libere

donazioni da parte di privati. I primi documenti che conserviamo sono del 1912, quando i musicanti erano circa 35. All’epoca un clarinetto di seconda mano costava 12,50 L e un berretto costava 4,90 L e quindi erano ancora una volta le famiglie facoltose di Lomazzo (Somaini, Sanguettola, Pizzi, Ceriani, Sordelli e Rosales) a contribuire alle spese della filarmonica. Sappiamo inoltre che sin dai primi anni della nostra attività fu subito decisivo il rapporto con le istituzioni comunali, che sempre hanno contribuito al sostentamento della banda e hanno partecipato alle sue vicende.

Nel 1924 alla morte di Giacomo Puccini, la filarmonica cambia ragione sociale in quella attuale “Corpo Musicale Giacomo Puccini di Lomazzo”. Sin da questi anni sono attività tradizionali della Banda l’organizzazione della Gita sociale e dei festeggiamenti di S. Cecilia, momenti di festa e di condivisione che ancora oggi cerchiamo di mantenere vive e di rinnovare.

Per una storia in “pillole” della banda, rimandiamo al nostro sito https://www.bandalomazzo.it/la-banda/

Presidenti

Nel corso degli anni tutti i presidenti che si sono succeduti hanno portato ciascuno il proprio contributo: dal 1929 divenne presidente l’ingegnere Cesare Somaini, a testimonianza del forte legame con l’importante famiglia lomazzese che ha sempre sostenuto le iniziative della banda, con forti donazioni ed una costante presenza nel direttivo almeno fino alla prima metà del secolo scorso (dal 1945 la fino agli anni 60 la famiglia

Somaini ha mantenuto la presidenza onoraria del Corpo Musicale).

Altri presidenti che ricordiamo dopo la lunga presidenza Somaini: Redemagni, Speziali, Allievi, Braga, Pravisano, Raccanelli, Volonterio. Un presidente molto importante per la storia della banda è stato Braga Giuseppe, che a partire dal 1974 ha portato una ventata di novità nelle attività del sodalizio: innanzitutto il cambio della sede, ma anche favorendo l’aumento dei concerti e dei servizi, proiettando la Banda ad una dimensione che ancora oggi la contraddistingue.

Un altro presidente da segnalare è Nerio Raccanelli, è subentrato alla presidenza nel 2003, rimasto in carica fino al 2020. Con Raccanelli il Corpo Musicale G. Puccini ha affrontato le sfide del nuovo secolo, con un grande rilancio delle attività e dell’immagine della banda, la ripresa della scuola di musica e il rinnovato impegno nel territorio con le istituzioni scolastiche.

Maestri

La storia della banda non può essere raccontata senza nominare anche gli importanti maestri che hanno diretto il Corpo Musicale. I maestri che si sono susseguiti negli anni sono molti: Alfieri, Ciceri, Molteni, Bianchi, Suppa, Butti, Morazzoni. I principali e quelli di cui abbiamo ancora memoria diretta sono i seguenti.

Il maestro Giuseppe Molteni attivo tra il 1971 e il 1986, uno strumentista grande appassionato di banda, sapeva comporre e arrangiare le partiture e trasmetteva grande entusiasmo verso la musica in tutte le sue dimensioni.

Il maestro Virginio Bianchi 1987-1996, un talento musicale indiscusso, un maestro eccezionale che ha saputo trasformare la banda da una formazione di paese ad un’orchestra di buon livello, anche con composizioni originali che ancora tanti musicanti ricordano con tanta ammirazione e stima. Con il maestro Bianchi sicuramente la Banda ha acquistato una dimensione del tutto nuova, soprattutto dal punto di vista musicale. Simone Butti 2003 al 2020 è stato il maestro che ha accompagnato la banda negli ultimi 18 anni, ha accolto tanti ragazzi e ragazze nel Corpo Musicale, promuovendo le attività con le scuole, e anche uno stile nuovo dei pezzi e delle prove di musica. Il contributo del Maestro Butti caratterizza sicuramente quello che la banda è oggi.

Dal 2020 è subentrato come Maestro Emanuele Morazzoni, con cui stiamo avviando un programma di crescita continuo, favorendo l’ingresso di nuovi e nuove giovani bandisti/e, affrontando le grandi sfide della ripresa dopo i due anni di pandemia.

Organico attuale

Attualmente la banda si compone di 35 musicanti, con un ampio spettro di età (così com’è sempre stato) e anche una buona distribuzione di genere (un grande cambiamento rispetto alla banda delle origini e una cosa di cui andiamo molto fieri).

Attività attuali

Attualmente il Corpo Musicale svolge ancora le attività tradizionali, ovviamente abbracciando gli stili dell’epoca contemporanea. Vengono ancora tenuti i concerti durante l’anno, in particolare il concerto d’estate e il tradizionale concerto di Natale a dicembre.

Ormai da anni la banda propone una scuola di musica aperta a tutti, ragazze e ragazzi di ogni età. Come raccontano i senatori della banda, sicuramente la modalità di insegnamento e la qualità degli insegnanti sono le cose che maggiormente hanno sentito l’influenza dei cambiamenti degli ultimi anni, con una maggiore attenzione all’allievo, con insegnanti molto qualificati e lezioni più interattive.

Da diversi anni collaboriamo con le istituzioni scolastiche, soprattutto le scuole primarie in cui proponiamo il nostro progetto “Tacabanda!” che ha come obiettivo quello di avvicinare gli alunni e le alunne alle attività e agli strumenti della banda. Con alti e bassi cerchiamo di rinnovare anche il nostro legame con le scuole medie di Lomazzo, di cui il Corpo Musicale all’inizio degli anni 2000 fu uno dei promotori dell’indirizzo musicale.

Ancora tutt’oggi rinnoviamo il nostro impegno verso il territorio collaborando con le istituzioni comunali, partecipando ai vari servizi civili, come il 25 aprile e il 4 novembre.

Nel frattempo, abbiamo intrapreso diverse iniziative per aggiornare il nostro impegno, promuovendo nuove attività (come l’ormai tradizionale camminata musicale del 2 giugno), rilanciando l’immagine della banda sui nuovi canali social e con la newsletter. Un’attività che è ormai diventata una tradizione è la realizzazione del calendario che ogni anno offriamo alla popolazione grazie all’aiuto di molti sponsor del territorio che ci sostengono sempre.

Programma dei festeggiamenti

I festeggiamenti del 140° si apriranno con la camminata musicale del 2 giugno, che terminerà con un’apericena presso l’Agriturismo Cascina Caterina di Bregnano (prenotazioni fino al 20 maggio).

Il prossimo 18 giugno terremo in Brolo S. Vito a Lomazzo il Concerto d’Estate, che ci vedrà principali protagonisti della serata con un repertorio di brani molto vario, che saprà sicuramente incontrare i gusti del nostro pubblico.

Il 2 luglio terremo all’area feste di Lomazzo una vera e propria festa: abbiamo in programma un evento serale di musica con la straordinaria partecipazione del clarinettista Alfredo Ferrario, con cui abbiamo già avuto la fortuna di collaborare in passato e di cui ci regaleremo una performance col suo complesso di fiati.

Il 9 settembre metteremo in scena una fiaba animata, i musicanti di Brema, con la partecipazione delle Officine dell’Arte di Lomazzo.

Infine, il 17 dicembre concluderemo l’anno col tradizionale Concerto di Natale. Ovviamente nel corso dell’anno non mancheranno appuntamenti, feste e suonate.

