SARONNO – Eccessi alcolici in centro a Saronno: la scorsa notte un giovane è finito all’ospedale. L’allarme alle 3.30 della nottata fra sabato e domenica, in piazza Libertà è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere un ragazza di 32 anni in difficoltà. Al giovane è stsato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadina per gli accertamenti del caso. Il paziente si è comunque presto ripreso e le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Anche nel vicino comasco la scorsa notte un caso di intossicazione etilica: il riferimento va a quanto successo a mezzanotte in via 20 settembre ad Appiano Gentile dove sono intervenuti carabinieri ed una ambulanza del Sos Appiano per soccorrere un ventenne, che ha concluso la nottata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo d lla Battaglia.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

05062022