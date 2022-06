Incidente con 3 contusi la scorsa notte in Varesina

x x

LOCATE VARESINO – Incidente con tre feriti la scorsa notte in Varesina, nel tratto di Locate Varesino che prende il nome di via Cesate Battisti. L’allarme è scattato alle 22 per un tamponamento fra due automobili. Sono state in tre, dunque, ad avere bisogno di cure mediche: un ragazzo di 22 anni, uno di 24 anni ed una ragazza di 26 anni. Hanno riportato alcune contusioni, sono stati soccorsi sul posto dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Appiano e quindi trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per gli accertamenti del caso, nessuno è apparso in pericolo di vita.

Ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni, sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, ed hanno deviato il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

(foto archivio)

