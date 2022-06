x x

SARONNO – Nell’auditorium di via Padre Reina 14/16 a Saronno , le fiabe senza tempo vengono musicate e raccontate per i più piccoli.

Organizzato da “Le stanze della Musica auditorium eventi”, l’auditorium si riempirà di teatro e musica dal vivo, con Patrizia

Danieli, Christian DiTrocchio e Damiana Solinas, dedicata ai piccoli spettatori dai 5 anni in su. Tema dell’evento: “Quando lupi e lupetti raccontano”: “Quando i lupi e le lupe raccontano – spiegano gli organizzatori – è una storia di amicizia, di scoperta, di invenzione e di coraggio, poiché le fiabe, che sembrano non avere tempo, in realtà un tempo ce l’hanno, proprio per questo vale la pena conoscerle, ma anche saperle modificare per costruire una nuova eredità.”

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione mandando un messaggio whatsapp al 366 5980980 o mandando una e-mail all’indirizzo [email protected] Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro.

(in foto: dalla pagina Facebook Le stanze della Musica, un precedente evento)

