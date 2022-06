x x

SARONNO – Sono stati alcuni automobilisti di passaggio e alcuni residenti a chiamare i soccorsi dopo lo scontro tra una Fiat Cinquecento e una Ford in via Don Bellavita. Erano da poco passate le 15 quando si è verificato lo scontro.

Sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e una pattuglia della polizia locale. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due conducenti la 21enne a bordo della Cinquecento che ha riportato danni nella parte anteriore destra e il 46enne che era al volante della Ford.

E’ stato necessario chiudere provvisoriamente la circolazione per permettere ai soccorritori di svolgere il proprio intervento che si è concluso intorno alle 16 dopo che la polizia locale ha effettuato i rilievi per risalire alla dinamica.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn