x x

di EZIO MOTTERLE

C’era una volta l’esodo vacanziero a due direzioni: mare o montagna. Lunghi spostamenti, carichi di bagagli, spesso infinite code. Le statistiche annotavano milioni di partenze soprattutto verso spiagge o baite, il resto erano mete per residue minoranze. Mutamenti culturali e questioni di forza maggiore (leggi emergenza sanitaria e impennata di costi da emergenza bellica) hanno fatto decollare la vacanza di prossimità, con una nuova tipologia di spostamento finalizzata alla scoperta di destinazioni altamente suggestive ma meno impegnative. Mari e monti d’accordo, meglio se non troppo lontani da casa, ma anche e a volte soprattutto laghi e borghi, inclusi ormai come tali nella statistica con un valore percentuale crescente. È proprio in questa inedita fetta di utenti della vacanza che si colloca il boom turistico del Varesotto, terra di laghi per eccellenza, oltre che di borghi carichi di attrattive paesaggistiche e culturali. La ricetta, in grado di assicurare un ritorno economico di prim’ordine, è stata studiata per tempo, dopo gli anni della pandemia i risultati sono già evidenziati dai numeri, confermati in questo caldo ponte di giugno, ottimo viatico per un’estate che si annuncia da record. L’ultimo dato ufficiale sul turismo varesino segnala per i primi quattro mesi di quest’anno 432mila presenze in provincia contro le 225mila di un anno fa, quasi il doppio dunque. In netta crescita gli ospiti stranieri, triplicati per numero di pernottamenti. Resta ancora una flessione da recuperare rispetto al periodo pre-covid (furono 620mila le presenze nei primi quattro mesi del 2019) ma le premesse per riuscirci ci sono tutte. E proprio il turismo di prossimità, trainato dal richiamo vincente dei laghi, è ritenuto in grado di assicurare un apporto fondamentale per raggiungere questo traguardo. Varese offre luoghi in grado di soddisfare la domanda di chi vuol riscoprire la bellezza del paesaggio lacustre e dei piccoli borghi, mete di viaggi fuori dalle solite rotte turistiche, garanzia di soggiorni (weekend o settimane) di vero benessere, in un quadro di iniziative dinamiche tra eventi sportivi ed escursioni organizzate. Una vera “land of tourism”, insomma, come da marchio giallo-verde-azzurro.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn