A Saronno 5 incontri della Festa della filosofia

SARONNO – La dodicesima edizione della Festa della filosofia promossa dall’associazione Albo Versorio prevede cinque appuntamenti a Saronno, tre dei quali si terranno nel mese di giugno a Villa Gianetti in via Roma dalle 20.45:

14 giugno: “Platone non era populista”

21 giugno: “Emanuele Severino e la riflessione sulla tecnica”

28 giugno: “La giustizia degli antichi: la Repubblica di Platone”.

Complessivamente il programma della festa prevede 13 incontri (anche a Turate, Arese, Barlassina, Nova Milanese, Solaro, Senago, Gallarate, Lainate, Rho e Cinisello Balsamo) e poi un ulteriore ciclo di 5 incontri della rassegna “La parola ai giovani: visioni del mondo”.

(foto: Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza a Saronno, ospiterà alcuni degli incontri)

