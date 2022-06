x x

SARONNO – Contagi da coronavirus a Saronno, i nuovi dati ufficiali destinati ai sindaci non sono disponibili. L’ha riferito il sindaco Augusto Airoldi parlando nella tarda mattinata odierna ai microfoni di Radiorizzonti: “Sono fermi alla scorsa settimana, quando c’erano 107 casi attivi. Verosimilmente sono scesi ma il portale di Ats Insubria non è stato aggiornato, evidentemente un effetto del recente attacco hacker”.

Delle case di riposo di Saronno buone notizie: sono tutte covid free, non ci sono ospiti e neppure operatori positivi, le visite dei parenti sono riprese, con mascherina ffp2 e tutte le cautele del caso.

Intanto l’hub vaccinale di via Parini viaggia verso le 160 mila vaccinazioni effettuate, “abbiamo superato le 158 mila anche se si prosegue a ranghi ridotti viste la bella stagione. Le prenotazioni quindi si vanno riducendo ma a tutti quelli a cui è consigliata, per età o patologie, raccomando di non perdere occasione farsi vaccinare con la quarta dose” ha rimarcato il sindaco.

