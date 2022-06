Dall’oratorio a teatro: doppia serata di musical a Limbiate

x x

LIMBIATE – Appuntamento al teatro comunale di via Valsugana 1 con lo spettacolo “La porta è sempre aperta” portato in scena dalla Compagnia teatrale San Giorgio. Uno show divertente, ispirato al musical “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini.

Sono state previste due repliche; sabato 11 giugno alle 20.30 e domenica 12 giugno alle 16. I biglietti sono in vendita nelle serate della festa all’oratorio San Giorgio sino a domani e poi alla segreteria oratoriana di Limbiate, in via Mazzini 2. Senz’altro, una occasione per divertirsi ed anche per sostenere l’attività della compagnia teatrale San Giorgio.

(foto archivio: un precedente appuntamento al teatro di Limbiate con uno spettacolo dei giovani dell’oratorio)

