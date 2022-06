x x

GERENZANO – Venerdì i responsabili del Palio di Gerenzano siamo andati alle scuole elementari Papa Giovanni XXIII per un riuscitissimo momento di condivisione sulla storia e la realtà del palio. “Abbiamo incontrato tutte le classi, spiegando loro la storia di tutti i Rioni e illustrando i giochi del Minipalio”.

Ferruccio Carnelli, memoria storica del Palio, ha fatto vedere alcune slide con i simboli, i colori e i luoghi chiave di ciascuna contrada mentre Eleonora Guzzetti ha spiegato quali sono i giochi dedicati ai più piccoli, invitando tutti a partecipare. I piccoli potranno iscriversi ai giochi del Minipalio contattando, anche sui social, i propri capitani.

Un’iniziativa analoga è stata realizzata anche alle scuole medie: “Siamo molto contenti di entrare nelle scuole, perchè il Palio comincia proprio dai più piccoli”

