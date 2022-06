x x

SARONNO – C’è chi è arrivato prima dell’orario di apertura “per godersi la novità con calma”, chi ha diviso una broche con la fidanzata e qualche vicino che è arrivato a curiosare (come gli autisti del vicino deposito autobus) senza dimenticare chi è passato “solo per prendere gli amaretti”.

Così Saronno ha dato il benvenuto al Punto Rosso Lazzaroni il nuovo spaccio e bar della Paolo Lazzaroni e figli. Insomma la voglia di vedere come fosse la nuova colazione “made in Saronno” non è mancata appagata da tanti piccoli tocchi di saronnesi dal rosso “aziendale” che colora divani e infissi all’amarettino che fa capolino tra tazzina e piattino.

Ad accogliere i primi clienti alle 7 Luca Lazzaroni che ha fortemente voluto questa novità “non solo come rinnovamento dello storico spaccio ma anche come opportunità per coccolare i clienti”. Ed effettivamente nelle prossime settimane non mancheranno le novità per i più golosi.

Curiosa la circostanza che il primo giorno di apertura del punto bar saronnese coincida, come ricorda Google, con l’anniversario della nascita di Angelo Moriondo inventore e imprenditore italiano noto per aver realizzato la prima macchina da caffè espresso moderna.

Il Punto Rosso Lazzaroni sarà aperto dalle 7 alle 19 nella storia sede di via Gorizia.

