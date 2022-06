x x

SARONNO – Sono stati richiamate a balconi e finestre prima da una serie di urla poi dalle sirene dei carabinieri i residenti di via Colombo che tra sabato e domenica hanno vissuto ore decisamente animate.

Intorno alle 23 il primo movimentato episodio con una violenta lite tra due coppie. Le motivazioni non sono note ma si parla di questioni familiari. Temendo il peggio, sentendo le urla e vedendo la violenza degli affondi, i residenti hanno dato l’allarme. Sono arrivati i carabinieri, due pattuglie, e un’ambulanza. Una delle due coppie, entrambe di origine sudamericana, si è dileguata sentendo le sirene. L’altra è rimasta sul posto. Ha parlato coi carabinieri ma ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso.

Tutto finito, calma ritrovata? No perchè risate e schiamazzi sono continuate fino alle prime ore di domenica con proteste e segnalazioni a comune e forze dell’ordine da parte dei residenti esasperati.

