SARONNO – Tre interventi in rapida successione, quelli disposti da Areu – il centralino delle emergenze sanitarie in Lombardia – sempre in zona centrale a Saronno e sempre per lo stesso motivo: intossicazione etilica.

Primo caso alle 20.20 nella centralissima piazza Libertà dove è stato soccorso un uomo di 48 anni, trasportato all’ospedale cittadino da una ambulanza della Croce rossa saronnese e che non è comunque apparso in condizioni preoccupanti. Secondo episodio alle 22 in via Marconi, dove un cinquantenne ha avuto bisogno di cure mediche, che gli sono stata praticate direttamente sul posto ed in questo caso non è stato necessario portarlo in ospedale. Pure in questo caso è stata diagnosticata una intossicazione etilica, il diretto interessato aveva insomma bevuto troppo. Terzo episodio nella vicina via Giuditta Pasta, in questo caso a sentirsi male è stato un ventenne, le cui condizioni all’inizio erano apparse preoccupanti tanto che oltre all’ambulanza della Croce rossa è stata fatta arrivare anche l’auto-infermieristica, ma il paziente si è presto ripreso non è stato necessario il ricovero ospedaliero.

07062022