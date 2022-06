x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministraizone comunale in merito all’intervento sui dehors di Cambiamo!.

con un certo stupore leggiamo l’articolo pubblicato oggi su ilSaronno con riferimento al tema autorizzazione dehors. L‘Amministrazione Airoldi conosce molto bene la normativa del 20 maggio 2022 che, come possono constatare i cittadini saronnesi, è già stata applicata.

Sono infatti già state tutte autorizzate le occupazioni di suolo da parte di attività commerciali sia nelle zone più centrali sia in quelle più tangenti al centro della città che potevano beneficiare dei vantaggi della normativa stessa.

Proprio a questo riguardo infatti, l’Amministrazione ha approntato una procedura di contatto one to one per le richieste in oggetto che hanno poi prodotto le relative autorizzazioni di bar e ristoranti. L’intervento dell’Amministrazione ha consentito, in ottemperanza e nei limiti della norma, anche di trovare soluzioni customizzate per singole situazioni più problematiche anche con riferimento alle eventuali criticità viabilistiche.

