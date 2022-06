x x

SARONNO – Momenti di agitazione ieri a metà giornata alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: alle 12.20 sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia, una della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. C’era infatti una persona che appariva in stato confusionale e che, a detta dei presenti, aveva affermato di volersi gettare sotto il treno, I tutori dell’ordine con i volontari del soccorso hanno rapidamente individuato e bloccato l’uomo, un quarantenne, che è stato quindi trasportato all’ospedale cittadino per tutti gli accertamenti sanitari del caso.

L’episodio, pur movimentato, non ha causato problemi al traffico ferroviario, in quel orario non particolarmente intenso; non ci sono stati ritardi o cancellazioni di treni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: soccorsi medici all’interno della stazione di Saronno centro)

07062022