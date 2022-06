x x

SARONNO – Ha prestato servizio anche al distaccamento di Saronno Donato Lerna il nuovo segretario provinciale Conapo il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. Conferma anche per l’ex saronnese Stefano Gaiara come tesoriere. Ecco la nota ufficiale che annuncia anche la nomina del delegato per Saronno ossia Carmelo Romeo.

Il CO.NA.PO. sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, in data odierna durante il congresso svoltosi a Varese, ha rinnovato le sue cariche rappresentative a livello provinciale.

Durante il congresso sono intervenuti Alessandro Zangoli e Romeo Brizzi, in rappresentanza della segreteria generale. Da sottolineare, tra i vari punti esposti, alcuni storici obiettivi raggiunti dal CO.NA.PO. tra i più importanti: il raggiungimento dell’equiparazione alle forze di polizia, grazie allo stanziamento di 165 milioni di euro, integrati con altri successivi 55 milioni di euro; e l’approvazione con successiva legge dello stato del c.d 6 scatti convenzionali. Strumento con il quale il personale all’atto del pensionamento vedrà riconosciuto un aumento lordo di circa il 15%.

L’elezione dei nuovi organi provinciali hanno visto scrutinato quale nuovo segretario il collega Donato Lerna che subentra a pieno titolo al precedente Michele De Filippis in quiescenza, al quale vanno i migliori ringraziamenti per l’eccellente opera svolta in quasi vent’anni di superba attività sindacale, senza trascurarne il merito di aver fondato la sezione provinciale di Varese.

Al fianco del neosegretario è stato eletto come vicesegretario il collega Giovanni Gerbino, nuovo e fresco volto del sindacato a livello provinciale con grandi prospettive per il futuro. Infine, confermato come tesoriere il collega Stefano Gaiara, figura di riferimento che segna il punto di congiunzione storico con il CO.NA.PO. a livello provinciale. Inoltre, da segnalare a completamento della segreteria provinciale l’elezione a titolo di rappresentanti di distaccamento i colleghi: Riccardo Mariani elinucleo, Giuseppe Pirri distaccamento Luino, Carmelo Romeo distaccamento di Saronno e Massimiliano Battistella distaccamento di Busto Arsizio.

