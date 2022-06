x x

GERENZANO – Gli alunni del plesso scolastico “G.P. Clerici” oggi saranno presenti in piazza De Gasperi, dalle 16.30 alle 17, per condividere con genitori ed insegnanti un momento di canti e di gioioso lancio dei palloncini. Questa manifestazione si inserisce nell’ambio dei progetti di solidarietà che la scuola promuove per “vicini e lontani”. Con questa iniziativa in particolare verranno realizzati cinque iniziative di sostegno a distanza tramite l’organizzazione no profit Avsi.

Per i bambini ed i giovani della scuola gerenzanese, con i loro insegnanti e famiglieri e parenti, si annuncia dunque un divertente momento di condivisione e di certo nessuno vorrà mancare all’appuntamento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

07062022